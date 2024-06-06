Наслідки ударів по Нікополю. Фото: ОВА

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Російський безпілотник поцілив у рейсовий автобус у місті Нікополь Дніпропетровської області.

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Після влучання БпЛА маршрутка загорілася, але рятувальники пожежу оперативно загасили. Постраждали четверо осіб — чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 6 червня повідомив у Telegram.

Також ворожа армія завдала артилерійських ударів по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. У Нікополі внаслідок обстрілів пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев’ятиповерховий будинок, три приватні будинки, господарська споруда. Крім того, знищено та понівечено гаражі, зачепило газогони та лінії електропередач.

Нагадаємо, у середу, 5 червня, російські загарбники обстріляли п’ять населених пунктів Харківської області — села Бугаївку, Черкаські Тишки, Митрофанівку, Борову та місто Куп’янськ. Внаслідок атак троє цивільних зазнали поранень.