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Байден на торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии упомянул об Украине (ВИДЕО)

Байден на торжествах по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии упомянул об Украине (ВИДЕО)

6 июн 2024, 17:00
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Джо Байден виступив на урочистостях з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії та згадав про Україну.


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Гітлер вважав демократії слабкими і думав, що майбутнє належить диктаторам. Зараз боротьба так само йде між диктатурою та свободою. На Україну напав тиран, українці б’ються з величезною відвагою, зазнаючи великих втрат, але не відступаючи, — зазначив президент США.

Після церемонії Байден має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, який також прибув до Франції для участі в церемонії.

США, НАТО та союзники не відступляться від підтримки України, адже це означало б забути уроки Другої світової війни, коли вільний світ об'єднався у протистоянні диктаторам, — сказав Байден.

Источник: Ракурс


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