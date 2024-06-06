Байден на урочистостях з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії згадав про Україну

https://racurs.ua/ua/n196055-bayden-na-urochystostyah-z-nagody-80-richchya-vysadky-souznykiv-u-normandiyi-zgadav-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Джо Байден виступив на урочистостях з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії та згадав про Україну.

.

Гітлер вважав демократії слабкими і думав, що майбутнє належить диктаторам. Зараз боротьба так само йде між диктатурою та свободою. На Україну напав тиран, українці б’ються з величезною відвагою, зазнаючи великих втрат, але не відступаючи, — зазначив президент США.

Після церемонії Байден має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, який також прибув до Франції для участі в церемонії.