Байден обмежив використання американської зброї по росії

https://racurs.ua/ua/n196052-bayden-obmejyv-vykorystannya-amerykanskoyi-zbroyi-po-rosiyi.html

Ракурс

Україна не може використовувати американську зброю для ударів по Москві та Кремлю.

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Про це заявив президент США Байден в інтерв’ю виданню ABC News.

Байден зазначив, що зброю США дозволено використовувати поблизу кордону, коли армія рф теж застосовує зброю «для нападу на конкретні цілі в Україні».

Її дозволяється використовувати поблизу кордону, коли вони (російські озброєння) використовуються по той бік кордону для атаки на конкретну ціль в Україні, — сказав Байден. — Ми не дозволяємо завдавати ударів на 200 миль углиб росії і не дозволяємо завдавати ударів по Москві, по Кремлю.

Кореспондент АВС запитав президента США, чи не турбує його те, що, як заявив напередодні путін, постачання високоточної зброї для її використання з метою вдарити по російській території є прямою участю у війні.

Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене вже 40 років. Він непорядна людина, — відповів Байден.

Він диктатор, і він щосили намагається утримати свою країну, продовжуючи при цьому цей наступ. Ми не говоримо про те, щоб дати їм зброю для удару по Москві, для удару по Кремлю… Тільки по той бік кордону, де вони зазнають сильного обстрілу зі звичайної зброї, яку росіяни використовують для вторгнення в Україну та вбивства українців, — сказав Джо Байден.

Джо Байден перебуває у Франції, де відзначається 80-річчя висадки союзних військ у Нормандії в 1944, що сприяло падінню нацистської Німеччини та закінченню Другої світової війни. росія на це свято не була запрошена.

Згодом у четвер Байден планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити ситуацію в Україні.