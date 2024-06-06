Угорщина анонсувала участь у швейцарському Саміті миру. Фото:

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Ракурс

Угорщина братиме участь у швейцарському Саміті миру щодо України.

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Країна буде представлена на заході на рівні міністра закордонних справ — Будапешт представлятиме Петер Сіярто. Про свою участь в мирному саміті очільник МЗС Угорщини заявив російським журналістам на економічному форумі в Санкт-Петербурзі. Про це пише Telex.

Дипломат запевнив росіян, що Угорщина «не братиме участі в операціях НАТО проти росії». Також він висловив розчарування, що на Саміті не буде російської делегації.

Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ, — зазначив він.

Сіярто наголосив, що він поїде у Швейцарію, бо Угорщина виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному.

Нагадаємо, на український Саміт миру в Швейцарії від Сполучених Штатів Америки прибудуть віце-президент США Камала Гарріс та радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: Telex