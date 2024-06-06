Західні снаряди почали надходити на фронт. Фото: ОП

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Сили оборони України почали отримувати артилерійські боєприпаси з країн Заходу.

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Однак нинішні поставки снарядів не дозволяють ЗСУ ефективно протистояти російським загарбникам. Зокрема, біля Вовчанська на Харківщині ворог все ще зберігають перевагу в боєприпасах — співвідношення складає п’ять до одного. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що один з військовослужбовців ЗСУ розповів, що надані західними країнами снаряди вже почали «просочуватися» на лінію фронту, але ще не набули значних масштабів. А у російського війська й надалі спостерігається «значна перевага» в боєприпасах.

Аналітики зазначають, що армія рф намагається досягти тактично й оперативно значущих переваг до того, як військова допомога США прибуде до ЗСУ на фронті в повному обсязі.

Первинне прибуття зброї, наданої Заходом, займе деякий час для того, щоб мати тактичний і оперативний ефект, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, наприкінці червня в МЗС Чехії заявили, що Збройні сили України отримуватимуть від 50 до 100 тис. снарядів великого калібру на місяць. Поставки великої кількості боєприпасів для українського війська в рамках чеської ініціативи обіцяли почати з червня цього року.

Однак чеську ініціативу щодо боєприпасів для України фінансово підтримали лише чотири країни — Канада, Данія, Нідерланди та Португалія.