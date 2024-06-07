Отключения света в Украине продолжатся 8 июня, фото: PxHere

https://racurs.ua/n196097-grafiki-otklucheniy-8-iunya-budut-deystvovat-nepolnyy-den-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 8 червня, графіки відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть у період з 00.00 до 05.00 та з 16.00 до 24.00.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, — наголошують в «Укренерго».

У Telegram-каналі ДТЕК зазначають, що є «обнадійливі новини»:

один з атомних блоків вийшов з планового ремонту;

починає діяти «більш справедлива» система розподілу обмежень по регіонах.