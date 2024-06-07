Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Відключення світла в Україні продовжаться 8 червня, фото: PxHere
Графіки відключень 8 червня діятимуть неповний день — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n196097-grafiky-vidkluchen-8-chervnya-diyatymut-nepovnyy-den-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 8 червня, графіки відключень електроенергії для побутових та промислових споживачів діятимуть у період з 00.00 до 05.00 та з 16.00 до 24.00.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, — наголошують в «Укренерго».
У Telegram-каналі ДТЕК зазначають, що є «обнадійливі новини»:
- один з атомних блоків вийшов з планового ремонту;
- починає діяти «більш справедлива» система розподілу обмежень по регіонах.
Втім, ситуація в енергосистемі після обстрілів рф залишається вкрай важкою, — наголошують у ДТЕК.
Адвокати, будьте пильними, або Наступ на бізнес і свавільні арешти земельних ділянок
Активи окуповано і розтягнуто росіянами. Україні байдуже: брав кредит — поверни
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...