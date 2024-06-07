В «вузах» на ВОТ вводят обязательные военные дисциплины

В «вузах» на ВОТ вводят обязательные военные дисциплиныhttps://racurs.ua/n196098-v-vuzah-na-vot-vvodyat-obyazatelnye-voennye-discipliny.htmlРакурс
У кремлі вирішили мілітаризувати вищу освіту.
Тепер у «вишах» «молодих республік», які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА. Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
За словами міністра пропаганди рф фалькова зараз росії необхідно щонайменше мільйона фахівців: від операторів БПЛА до інженерів-розробників. От і уся суть московської сво по демілітаризації України. У результаті усе, де ступає нога російських окупантів, перетворюється на суцільну військову зону, — наголошують у ЦНС.
Крім того, з 1 вересня 2024 року в усіх школах на ТОТ рашисти запроваджують новий предмет — курс з управління БПЛА.
Кожен колаборант, який допомагає окупантам в такій практиці, буде виявленим та понесе покарання, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти відповідну інформацію до анонімного чат-бота.