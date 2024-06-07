Рашисты планируют ввести обязательные военные дисциплины в гражданских «вузах», фото: «РБК»

https://racurs.ua/n196098-v-vuzah-na-vot-vvodyat-obyazatelnye-voennye-discipliny.html

Ракурс

У кремлі вирішили мілітаризувати вищу освіту.

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Тепер у «вишах» «молодих республік», які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА. Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За словами міністра пропаганди рф фалькова зараз росії необхідно щонайменше мільйона фахівців: від операторів БПЛА до інженерів-розробників. От і уся суть московської сво по демілітаризації України. У результаті усе, де ступає нога російських окупантів, перетворюється на суцільну військову зону, — наголошують у ЦНС.

Крім того, з 1 вересня 2024 року в усіх школах на ТОТ рашисти запроваджують новий предмет — курс з управління БПЛА.