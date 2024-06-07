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Ракурс
Рашисти планують запровадити обов’язкові воєнні дисципліни у цивільних «вишах», фото: «РБК»

У «вишах» на ТОТ запроваджують обов’язкові воєнні дисципліни

7 чер 2024, 19:28
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У кремлі вирішили мілітаризувати вищу освіту.


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Тепер у «вишах» «молодих республік», які окупували путінські війська, запровадять обов’язкові предмети з управління БПЛА. Про це сьогодні, 7 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

За словами міністра пропаганди рф фалькова зараз росії необхідно щонайменше мільйона фахівців: від операторів БПЛА до інженерів-розробників. От і уся суть московської сво по демілітаризації України. У результаті усе, де ступає нога російських окупантів, перетворюється на суцільну військову зону, — наголошують у ЦНС.

Крім того, з 1 вересня 2024 року в усіх школах на ТОТ рашисти запроваджують новий предмет — курс з управління БПЛА.

Кожен колаборант, який допомагає окупантам в такій практиці, буде виявленим та понесе покарання, — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти відповідну інформацію до анонімного чат-бота.

Джерело: Ракурс


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