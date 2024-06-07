В «Укрзализныце» рассказали, как уменьшат потребление электроэнергии

«Укрзализныця» планирует уменьшить расход электроэнергии, фото: «#залізні_зміни в МінСтратегПромі»

https://racurs.ua/n196099-v-ukrzaliznyce-rasskazali-kak-umenshat-potreblenie-elektroenergii.html

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«Укрзалізниця», котра є одним з найбільших споживачів електроенергії в країні, зменшить її споживання шляхом перегляду графіка руху приміських електропоїздів.

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Про це сьогодні, 7 червня, повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що залізничники тимчасово вносять зміни до графіка руху приміських електропоїздів:

«Укрзалізниця» впродовж червня тимчасово корегує графіки руху 74 приміських електропоїздів по всій Україні. Зміни не стосуватимуться критично важливих електричок, які забезпечують підвіз населення до роботи та зворотно;

деякі поїзди тимчасово не курсуватимуть, а деякі змінять періодичність або їм буде обмежено маршрут. У компанії обіцяють докласти максимальних зусиль, щоб зберегти залізничне сполучення між усіма населеними пунктами;

перші зміни в розкладі відбулися вже з 7 червня на окремих напрямках Львівської та Придніпровської залізниць. Пізніше відповідні зміни будуть запроваджені на Південно-Західній та Південній залізницях;

та за умови покращення ситуації з енергопостачанням та збільшення лімітів рух приміських електропоїздів поступово відновлюватиметься.

Зазначається, що «Укрзалізниця» також є однією з найбільших компаній-операторів системи розподілу електроенергії та постачає її як для власних потреб, так і для населення та промисловості.

У ситуації, що склалася в енергосистемі країни після ворожих терористичних атак, залізничники прагнуть допомогти енергетикам відновити генерацію електроенергії, — наголошують у компанії.

Так, «Укрзалізниця» планує реалізувати в різних регіонах України проекти для генерації електроенергії.

Йдеться про десятки об'єктів розподіленої генерації загальною потужністю до 250 МВт. Це дозволить частково покрити потреби в живленні об'єктів критичної інфраструктури Укрзалізниці, а також споживачів по всій Україні, які підключені до розподільчої мережі товариства, — зазначають у компанії.

Наразі «Укрзалізниця» шукає джерела фінансування для цього, зокрема, ведуться перемовини щодо залучення грантів та міжнародної фінансової допомоги. Також тривають консультації з постачальниками обладнання.