90% полицейских и спасателей забронировали от мобилизации — глава МВДhttps://racurs.ua/n196101-90-policeyskih-i-spasateley-zabronirovali-ot-mobilizacii-glava-mvd.htmlРакурс
Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.
Про це сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.
Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, — зазначив Клименко.
Таким чином:
- 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Нацгвардії або Держприкордонслужби;
- 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.
Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС, — наголосив Клименко.