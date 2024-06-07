Большинство полицейских и спасателей забронировали от мобилизации, фото: «Судебно-юридическая газета»

https://racurs.ua/n196101-90-policeyskih-i-spasateley-zabronirovali-ot-mobilizacii-glava-mvd.html

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Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.

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Про це сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, — зазначив Клименко.

Таким чином:

10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Нацгвардії або Держприкордонслужби;

10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.