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Більшість поліцейських та рятувальників забронювали від мобілізації, фото: «Судово-юридична газета»

90% поліцейських та рятувальників забронювали від мобілізації — очільник МВС

7 чер 2024, 20:38
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Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою кількість військовозобов’язаних працівників ДСНС та Нацполіції, які підлягають бронюванню, може становити понад 50% за окремим рішенням міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення міністра внутрішніх справ.


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Про це сьогодні, 7 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

Відповідно прийнято узгоджене рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та Нацполіції, — зазначив Клименко.

Таким чином:

  • 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав ЗСУ, Нацгвардії або Держприкордонслужби;
  • 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади «Лють» або додатково створених трьох бойових бригад Нацполіції.

Щодо рятувальників: наша позиція полягає в тому, щоб працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) були повним складом заброньовані. Тож це рішення не вплине на оперативність та ефективність роботи ДСНС, — наголосив Клименко.

Джерело: Ракурс


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