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На Київщині ліквідовано масштабну пожежу на промисловому обʼєкті, фото: ДСНС
На Київщині загасили масштабну пожежу на промисловому обʼєкті, спричинену російським ударом (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n196100-na-kyyivschyni-zagasyly-masshtabnu-pojeju-na-promyslovomu-ob-iekti-sprychynenu-rosiyskym-udarom.htmlРакурс
На Київщині о 17.00 ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською нічною повітряною атакою.
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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.
На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки, — зазначають у ДСНС.
Нагадаємо, директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що цієї ночі росіяни вдарили по двох нафтобазах в Україні.