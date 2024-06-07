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В Киевской области ликвидирован масштабный пожар на промышленном объекте, фото: ГСЧС

На Киевщине потушили масштабный пожар на промышленном объекте, вызванный российским ударом (ФОТО)

7 июн 2024, 20:07
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На Київщині о 17.00 ліквідували масштабну пожежу, спричинену російською нічною повітряною атакою.


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Про це сьогодні, 7 червня, повідомляє прес-служба ДСНС.

На місці події працювало майже 140 рятувальників та 44 одиниці техніки, — зазначають у ДСНС.

На Київщині ліквідовано масштабну пожежу на промисловому обʼєкті, фото: ДСНС

Нагадаємо, директор Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн повідомив, що цієї ночі росіяни вдарили по двох нафтобазах в Україні.

Источник: Ракурс


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