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Ракурс
Рашисты 7 июня совершили обстрел Полтавщины, фото: Полтавская ОВА

Последствия российских обстрелов Полтавщины показали в ОВА (ФОТО)

8 июн 2024, 10:45
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Російські загарбники вчора, 7 червня, обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі Полтавської області. Сталося влучення в приватний будинок, з-під завалів врятували жінку, яку госпіталізували у тяжкому стані.


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Вона досі перебуває у важкому стані. Крім того, на місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Зазначається, що:

  • загалом внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків;
  • до ліквідації наслідків ворожого обстрілу ДСНС залучили 70 людей особового складу та 16 одиниць техніки;
  • у роботі рятувальники використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери. Це дало можливість зробити онлайн-трансляції для швидкої координації дій штабу, аналізу ситуації на місці події та прийняття відповідних рішень.

Рашисти 7 червня здійснили обстріл Полтавщини, фото: Полтавська ОВА

Источник: Ракурс


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