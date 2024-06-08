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Рашисты 7 июня совершили обстрел Полтавщины, фото: Полтавская ОВА
Последствия российских обстрелов Полтавщины показали в ОВА (ФОТО)https://racurs.ua/n196110-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-poltavschiny-pokazali-v-ova-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 7 червня, обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі Полтавської області. Сталося влучення в приватний будинок, з-під завалів врятували жінку, яку госпіталізували у тяжкому стані.
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Вона досі перебуває у важкому стані. Крім того, на місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Зазначається, що:
- загалом внаслідок вчорашнього обстрілу пошкоджено понад 50 приватних будинків;
- до ліквідації наслідків ворожого обстрілу ДСНС залучили 70 людей особового складу та 16 одиниць техніки;
- у роботі рятувальники використовували відеокамери, бодікамери, квадрокоптери. Це дало можливість зробити онлайн-трансляції для швидкої координації дій штабу, аналізу ситуації на місці події та прийняття відповідних рішень.
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