Рашисты 7 июня совершили обстрел Полтавщины, фото: Полтавская ОВА

https://racurs.ua/n196110-posledstviya-rossiyskih-obstrelov-poltavschiny-pokazali-v-ova-foto.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 7 червня, обстріляли цивільну інфраструктуру в Полтавському районі Полтавської області. Сталося влучення в приватний будинок, з-під завалів врятували жінку, яку госпіталізували у тяжкому стані.

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Вона досі перебуває у важкому стані. Крім того, на місці події медики надали допомогу двом людям із гострою реакцією на стрес. Про це сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

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