Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Польше продолжаются протестные акции фермеров, фото: «Экспресс онлайн»
Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска «Шегини-Медика» до конца сентября — ГПСУhttps://racurs.ua/n196111-polskie-fermery-mogut-zablokirovat-punkt-propuska-shegini-medika-do-konca-sentyabrya-gpsu.htmlРакурс
Польські фермери можуть заблокувати рух пунктом пропуску «Шегині-Медика» до кінця вересня.
.
Про це сьогодні, 8 червня, попереджає прес-служба ДПСУ.
За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Блокування може початися 9 червня о 10.00 і триватиме до кінця вересня, — наголошують у ДПСУ.
Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, наразі не відомо.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...