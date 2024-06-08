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Ракурс
В Польше продолжаются протестные акции фермеров, фото: «Экспресс онлайн»

Польские фермеры могут заблокировать пункт пропуска «Шегини-Медика» до конца сентября — ГПСУ

8 июн 2024, 10:59
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Польські фермери можуть заблокувати рух пунктом пропуску «Шегині-Медика» до кінця вересня.


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Про це сьогодні, 8 червня, попереджає прес-служба ДПСУ.

За наявною інформацією, польські фермери можуть заблокувати рух у напрямку пункту пропуску «Медика», що навпроти українського «Шегині». Блокування може початися 9 червня о 10.00 і триватиме до кінця вересня, — наголошують у ДПСУ.

Для яких саме категорій транспортних засобів буде ускладнено рух, наразі не відомо.

Источник: Ракурс


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