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Ракурс
Последствия российских обстрелов Полтавщины 7 июня, фото: Полтавская ОВА

Обстрел Полтавщины — раненая 7 июня женщина умерла в больнице

8 июн 2024, 12:35
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На Полтавщині померла жінка, котра вчора, 7 червня, була тяжко поранена внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пронін повідомляв, що внаслідок вчорашнього обстрілу були пошкоджені понад 50 приватних будинків.

Источник: Ракурс


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