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Наслідки російського обстрілу Полтавщини 7 червня, фото: Полтавська ОВА
Обстріл Полтавщини — поранена 7 червня жінка померла в лікарніhttps://racurs.ua/ua/n196114-obstril-poltavschyny-poranena-7-chervnya-jinka-pomerla-v-likarni.htmlРакурс
На Полтавщині померла жінка, котра вчора, 7 червня, була тяжко поранена внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя, — зазначив він.
Нагадаємо, раніше Пронін повідомляв, що внаслідок вчорашнього обстрілу були пошкоджені понад 50 приватних будинків.