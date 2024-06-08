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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Полтавщини 7 червня, фото: Полтавська ОВА

Обстріл Полтавщини — поранена 7 червня жінка померла в лікарні

8 чер 2024, 12:35
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На Полтавщині померла жінка, котра вчора, 7 червня, була тяжко поранена внаслідок російського обстрілу цивільної інфраструктури.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

На превеликий жаль, жінка, яку вчора врятували з-під завалів, померла. Лікарі до останньої хвилини боролися за її життя, — зазначив він.

Нагадаємо, раніше Пронін повідомляв, що внаслідок вчорашнього обстрілу були пошкоджені понад 50 приватних будинків.

Джерело: Ракурс


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