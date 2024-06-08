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Ракурс
Рашисты продолжают депортировать жителей ВОТ, фото: «Эспрессо ТВ»

Жителей ВОТ Херсонщины депортируют, чтобы расселить российских военных — ЦНС

8 июн 2024, 13:00
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На тимчасово окупованих територіях Херсонської області знову фіксуються випадки виселення українців місцевими колаборантами.


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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що виселення відбувається під різними приводами:

  • евакуація через обстріли;
  • загрози стихійного лиха;
  • лякають мобілізацією чи в’язницею.

У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових, — зазначають у ЦНС. — До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника — обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення.

Крім того, на ТОТ Херсонщини спостерігається збільшення блок-постів на в’їзді у населені пункти.

Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у те чи інше село чи місто. Робиться це з метою приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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