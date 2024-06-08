Рашисты продолжают депортировать жителей ВОТ, фото: «Эспрессо ТВ»

https://racurs.ua/n196115-jiteley-vot-hersonschiny-deportiruut-chtoby-rasselit-rossiyskih-voennyh-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області знову фіксуються випадки виселення українців місцевими колаборантами.

.

Про це сьогодні, 8 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що виселення відбувається під різними приводами:

евакуація через обстріли;

загрози стихійного лиха;

лякають мобілізацією чи в’язницею.

У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових, — зазначають у ЦНС. — До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника — обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення.

Крім того, на ТОТ Херсонщини спостерігається збільшення блок-постів на в’їзді у населені пункти.