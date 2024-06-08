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Рашисты продолжают депортировать жителей ВОТ, фото: «Эспрессо ТВ»
Жителей ВОТ Херсонщины депортируют, чтобы расселить российских военных — ЦНСhttps://racurs.ua/n196115-jiteley-vot-hersonschiny-deportiruut-chtoby-rasselit-rossiyskih-voennyh-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області знову фіксуються випадки виселення українців місцевими колаборантами.
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Про це сьогодні, 8 червня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зазначається, що виселення відбувається під різними приводами:
- евакуація через обстріли;
- загрози стихійного лиха;
- лякають мобілізацією чи в’язницею.
У звільнені квартири чи будинки місцеві поплічники окупаційної влади розселяють російських військових, — зазначають у ЦНС. — До речі, це ще одна схема заохочення вступати в ряди армії загарбника — обіцянки вирішення житлових питань за рахунок захоплених територій та майна цивільного населення.
Крім того, на ТОТ Херсонщини спостерігається збільшення блок-постів на в’їзді у населені пункти.
Є випадки, коли ворог закриває в’їзд у те чи інше село чи місто. Робиться це з метою приховування своїх злочинів та не дати можливість повернутися людям у свої помешкання, — наголошують у ЦНС.
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