Российская армия активизировалась на одном из направлений фронта. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n196120-armiya-rf-aktivizirovalas-na-odnom-iz-napravleniy-genshtab.html

Ракурс

Війська російської федерації активізувалися на Лиманському напрямку.

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З початку сьогоднішньої доби українські війська відбили п’ять ворожих атак в районах Іванівки, Тернів, Торського та Макіївки. Триває бій біля Невського, там окупанти проводять штурм. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 8 червня.

Загалом 8 червня росіяни 44 рази атакували позиції ЗСУ, але українські оборонці жорстко відповідають на штурмові й наступальні дії окупантів, знищують піхоту та техніку.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснив штурми біля Іванівського, Андріївки та в районі Нового, але ці потуги були відбиті.

На Покровському напрямку сьогодні росіяни є найактивнішими — з початку доби сталося 15 бойових зіткнень. Сім атак українські воїни відбили, а ще вісім досі тривають.

Три штурмових дії біля Георгіївки й Парасковіївки були відбиті на Курахівському напрямку. Продовжуються бої в районі Красногорівки.

На Времівському напрямку ворог атакував неподалік Завітного Бажання, але ця атака не дала йому ніякого позитивного результату. На Придніпровському напрямку противник намагався двічі штурмувати позиції Сил оборони поблизу Кринок, ці атаки відбиті.

Нагадаємо, напередодні в оперативному управлінні військ «Хортиця» заявили, що Покровський напрямок наразі залишається найгарячішим на усій лінії фронту. Росіяни хочуть прорватися до життєво важливої траси на Костянтинівку.