РСЗО Vampire метко ударила по позициям врага на передовой. Фото:

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Ракурс

Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire прицільно б'є окупантів на фронті.

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Ця РСЗВ, яка була передана Україні урядом Чехії, працює, зокрема, на Донецькому та Харківському напрямках. Про це 8 червня Державна прикордонна служба України повідомила у Facebook.

РСЗВ RM-70 Vampire бʼє окупантів на передовій, — зазначили прикордонники.

На оприлюдненому відео механік-водій з позивним Крим з теплом відгукується про «Вампіра». Прикордонник навіть дав їй ласкаве ім’я «Наташка». Він додав, що ця машина зовсім не ласкава до ворогів, бо смертельні снаряди цієї системи не раз нищили загарбників.

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищують інженерну техніку, якою росіяни намагаються облаштовувати свої позиції на Сумському напрямку. FPV-дрони прицільно вдарили по замаскованій техніці загарбників.