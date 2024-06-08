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Знищення російської техніки, скріншот відео
Прикордонники знищили техніку, якою рашисти облаштовували позиції на Сумському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196119-prykordonnyky-znyschyly-tehniku-yakou-rashysty-oblashtovuvaly-pozyciyi-na-sumskomu-napryamku.htmlРакурс
Українські прикордонники знищують інженерну техніку, якою ворог намагається облаштовувати свої позиції на Сумському напрямку.
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Відповідне відео сьогодні, 8 червня, у своєму Telegram-каналі опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано, як FPV-дрони завдають ударів по замаскованій техніці російських загарбників.
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