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Знищення російської техніки, скріншот відео
Прикордонники знищили російську «Свет-КУ» на північному напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n195979-prykordonnyky-znyschyly-rosiysku-svet-ku-na-pivnichnomu-napryamku-video.htmlРакурс
На північному напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знешкодили рідкісний російський комплект радіотехнічної розвідки РБ-636 «Свет-КУ».
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Відповідне відео сьогодні, 4 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що спробу окупантів розгорнути біля українського кордону «Свет-КУ» виявила аеророзвідка ДПСУ.
Якщо раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби, то після влучання нашого FPV-дрона слугувати може хіба що брухтом, — наголошують у Держприкордонслужбі.
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