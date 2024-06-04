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Ракурс
Знищення російської техніки, скріншот відео

Прикордонники знищили російську «Свет-КУ» на північному напрямку (ВІДЕО)

4 чер 2024, 13:43
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На північному напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знешкодили рідкісний російський комплект радіотехнічної розвідки РБ-636 «Свет-КУ».


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Відповідне відео сьогодні, 4 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що спробу окупантів розгорнути біля українського кордону «Свет-КУ» виявила аеророзвідка ДПСУ.

Якщо раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби, то після влучання нашого FPV-дрона слугувати може хіба що брухтом, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Джерело: Ракурс


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