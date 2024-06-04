Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской техники, скриншот видео

Пограничники уничтожили российскую «Свет-КУ» на северном направлении (ВИДЕО)

4 июн 2024, 13:43
999

На північному напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знешкодили рідкісний російський комплект радіотехнічної розвідки РБ-636 «Свет-КУ».


.

Відповідне відео сьогодні, 4 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що спробу окупантів розгорнути біля українського кордону «Свет-КУ» виявила аеророзвідка ДПСУ.

Якщо раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби, то після влучання нашого FPV-дрона слугувати може хіба що брухтом, — наголошують у Держприкордонслужбі.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров