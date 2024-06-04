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На північному напрямку українські прикордонники за допомогою FPV-дрона знешкодили рідкісний російський комплект радіотехнічної розвідки РБ-636 «Свет-КУ».
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Відповідне відео сьогодні, 4 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що спробу окупантів розгорнути біля українського кордону «Свет-КУ» виявила аеророзвідка ДПСУ.
Якщо раніше він використовувався для радіотехнічної розвідки і радіоелектронної боротьби, то після влучання нашого FPV-дрона слугувати може хіба що брухтом, — наголошують у Держприкордонслужбі.
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