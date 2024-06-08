Работники ТЦК посетили ЛГБТ-вечеринку в Киеве. Фото:

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ТЦК завітало на ЛГБТ-вечірку в київському артцентрі Closer.

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У суботу, 8 червня, організація UkrainePride організовувала вечірку «Рейвах Прайд», де мали виступити артисти, а також представники організацій та формацій, що «виступають за безпечні простори й можливості для ЛГБТІК-спільноти». Однак на захід прибули й працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Подільського району столиці. Про це повідомила організація «КиївПрайд».

Організатори стверджують, що військкоми перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати на проходження ВЛК тих чоловіків, які не мали з собою необхідних документів. У «КиївПрайді» вечірку не скасували, але прибуття ТЦК на захід вважають тиском на прайд-рух в Україні.

Ми, представниці та представники українського прайд-руху, повністю усвідомлюємо важливість мобілізації та проведення необхідних заходів для її забезпечення. Водночас ми маємо інформацію, що серед усіх масових культурних та освітніх заходів, які сьогодні проводяться у Києві, представники ТЦК обрали для перевірки лише ЛГБТК+ подію. Ми розцінюємо такі дії як цілеспрямований тиск на прайд-рух в Україні, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 16 червня у Києві запланували марш на підтримку прав ЛГБТ-спільноти «КиївПрайд». Організатори заявили, що він відбудеться в метро. Однак в КМДА зазначили, що проведення Маршу Рівності в метро не погоджували. Організаторів просять обрати іншу локацію, оскільки рух поїздів і станції працюватимуть у звичайному режимі.