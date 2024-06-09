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Ракурс
Десантники ВСУ уничтожили дронами оккупантов на мотоциклах. Фото:

Десантники ВСУ отправили в ад оккупантов-мотоциклистов (ВИДЕО)

9 июн 2024, 12:48
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Українські десантники щодня доводять свою майстерність на фронті.


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Зокрема, ворога знищують будь-де та в будь-яких умовах. Зокрема, пілоти дронів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили кількох окупантів, які на мотоциклах мчалися до позицій Сил оборони. Про це 9 червня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило у Telegram.

По ворогах прицільно відпрацювали безпілотники. Ураження росіян сталося біля Новомихайлівки у Донецькій області.

За задумом режисерів, декілька російських окупантів зухвало мчать на мотоциклах в напрямку наших позицій. Але на фініші, замість медалей, отримують прицільні скиди просто на голови, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні українські прикордонники з бригади «Помста» за допомогою дронів знищили шість мотоциклів російських загарбників на Бахмутському напрямку. Цей вид транспорту ворог використовує для переміщення між позиціями.

Источник: Ракурс


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