С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 55 боевых столкновений

https://racurs.ua/n196151-s-nachala-sutok-na-fronte-rossiysko-ukrainskoy-voyny-proizoshlo-55-boevyh-stolknoveniy.html

Ракурс

Російські війська найактивніше тиснуть на Покровському напрямку, кількість боєзіткнень по фронту досягла 51.

.

Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На більшості напрямків ситуація незмінна.

На Покровському напрямку від початку доби було 20 атак. Бої тривають в районах пунктів Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка і Новопокровське.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

На Харківському напрямку бій у районі Глибокого — там третя атака росіян за сьогодні.

На Куп’янському напрямку було сім спроб штурмів. У трьох місцях тривають бої.

На Краматорському напрямку активність росіян у районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні було сім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку бої точаться в районі Серебрянського лісу. Там росіяни намагалися просунутися п’ять разів.

На Курахівському напрямку бої в районі Красногорівки. На цей час тут відбулося уже шість боєзіткнень з початку доби.

На Придніпровському напрямку відбито дві атаки ворога в районі Кринок.