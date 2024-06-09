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Ракурс
С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 55 боевых столкновений

С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 55 боевых столкновений

9 июн 2024, 16:33
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Російські війська найактивніше тиснуть на Покровському напрямку, кількість боєзіткнень по фронту досягла 51.


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Генштаб ЗСУ повідомив, що наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На більшості напрямків ситуація незмінна.

На Покровському напрямку від початку доби було 20 атак. Бої тривають в районах пунктів Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка і Новопокровське.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

На Харківському напрямку бій у районі Глибокого — там третя атака росіян за сьогодні.

На Куп’янському напрямку було сім спроб штурмів. У трьох місцях тривають бої.

На Краматорському напрямку активність росіян у районі Іванівського та Кліщіївки. Загалом на напрямку за сьогодні було сім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку бої точаться в районі Серебрянського лісу. Там росіяни намагалися просунутися п’ять разів.

На Курахівському напрямку бої в районі Красногорівки. На цей час тут відбулося уже шість боєзіткнень з початку доби.

На Придніпровському напрямку відбито дві атаки ворога в районі Кринок.

Источник: Ракурс


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