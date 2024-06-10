Часть переданных ВСУ F-16 будет храниться на авиабазах не в Украине

https://racurs.ua/n196166-chast-peredannyh-vsu-f-16-budet-hranitsya-na-aviabazah-ne-v-ukraine.html

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Частина переданих ЗСУ F-16 зберігатиметься на авіабазах не в Україні.

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Про це для «Радіо Свобода» розповів начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов.

Що стосується 30−40 літаків. Тут треба розуміти, що не всі літаки, які будуть передані Україні, зараз прийдуть в Україну. Деякі з них залишаться в тих центрах, де готують наших пілотів і авіаційний персонал. Це будуть українські літаки, які будуть використовуватись для підготовки наших же пілотів.

Є цифра, яка зайде в Україну. Є певна кількість літаків, які будуть зберігатися на безпечних авіабазах, не в Україні, для того, щоб вони тут не були мішенями, — розповів офіцер журналістам.

За його словами, такі винищувані будуть резервом для ЗСУ, зокрема у разі потреби «для заміни несправних літаків, під час проведення регламентних робіт».

Він додав, що якщо буде більше підготовлених пілотів, відповідно буде й більше літаків F-16 на території України. Разом з тим, наразі, за словами Голубцова, Київ розуміє скільки літаків прибуде наступного року. Надалі, в залежності від обставин, кількість може змінюватися.

Найбільшою проблемою є прикриття авіабаз, де будуть базуватися F-16. Це щонайменше дві батареї Patriot має бути, дві батареї типу NASAMS, для того, щоб працювати по аеродинамічних цілях, по безпілотниках, а також прикривати сам Patriot від них. І засоби безпосереднього прикриття, зенітно-гарматні установки типу Gepard. Пасивний захист — огорожі, технічні засоби руху.

Наразі чотири країни підтвердили надання літаків. Це не означає, що це остаточне рішення, тому що цих літаків у світі випущено набагато більше. І майже всі країни, в яких на озброєння є F-16, поступово переозброюються на F-35. Тому літаків буде більше.