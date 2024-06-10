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Вадим Сухаревский, фото: «Википедия»
Вадима Сухаревского назначили командующим Сил беспилотных систем — Генштабhttps://racurs.ua/n196197-vadima-suharevskogo-naznachili-komanduuschim-sil-bespilotnyh-sistem-genshtab.htmlРакурс
Заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.
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Про це сьогодні. 10 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.
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