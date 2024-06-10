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Ракурс
Вадим Сухаревський, фото: «Вікіпедія»

Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем — Генштаб

10 чер 2024, 22:30
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Заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.


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Про це сьогодні. 10 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України, — вказано в повідомленні.

Вадим Сухаревський, фото: «Вікіпедія»

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.

Джерело: Ракурс


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