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Вадим Сухаревський, фото: «Вікіпедія»
Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n196197-vadyma-suharevskogo-pryznachyly-komanduvachem-syl-bezpilotnyh-system-genshtab.htmlРакурс
Заступника Головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.
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Про це сьогодні. 10 червня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Відповідно до наказу Міністра оборони України від 10 червня 2024 року полковника Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України, — вказано в повідомленні.
Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення у структурі ЗСУ Сил безпілотних систем як окремого роду сил.
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