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Ракурс
У ЗСУ створять окремий рід сил для безпілотників

У ЗСУ створять окремий рід військ для безпілотників

6 лют 2024, 19:12
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Президент Зеленський підписав указ про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил.


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Згодом влада за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.

У 2023 році в ЗСУ створили роти ударних дронів на рівні бригад. За цей час дрони докорінно змінили ситуацію на полі бою. Вони ефективно зупиняють атаки росіян та підтримують контрнаступ Сил оборони України. Абсолютну більшість техніки вражають саме безпілотниками.

Джерело: Ракурс


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