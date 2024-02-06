Ситуація на фронті за добу - відбулось 81 бойове зіткнення, найбільше атак рф біля Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n192121-sytuaciya-na-fronti-za-dobu-vidbulos-81-boyove-zitknennya-naybilshe-atak-rf-bilya-avdiyivky.html

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На фронті за добу відбулось 81 бойове зіткнення, ворог завдав чотирьох ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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У Генштабі увечері 6 лютого розповіли, що відбито 68 атак противника на п’яти напрямках, найбільше — на Авдіївському.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 14 атак біля Білогорівки Луганської області; Тернів, північніше Григорівки Донецької області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ

Окупанти не відмовилися від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра, протягом доби здійснили два марні штурми позицій наших військ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу та двох зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Завдано ударів по пункту управління, району зосередження особового складу, двох складах боєприпасів та 3 артилерійських засобах противника.

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