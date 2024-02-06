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Ракурс
В Україні порахували втрати футбольних ультрас на війні з росією

В Україні порахували втрати футбольних ультрас на війні з росією

6 лют 2024, 18:45
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Станом на 1 лютого 2024 року на війні з росією загинуло 227 футбольних фанатів.


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Тільки у 2023 році футбольна родина втратила 73 ультрас.

Такою є статистика фонду «Трибуна героїв», яку оприлюднив 6 лютого сайт «Спорт 24».

Найбільше серед загиблих ультрас представників київського «Динамо» — 39 осіб.

Також 25 фанатів вболівали за харківський «Металіст», ще 16 представляли «Кривбас».

Джерело: Ракурс


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