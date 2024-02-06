Хакери дізналися, скільки росіянам коштують іранські "шахеди"

https://racurs.ua/ua/n192119-hakery-diznalysya-skilky-rosiyanam-koshtuut-iranski-shahedy.html

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Хакери дізналися, скільки коштують «Шахеди», які росія купує в Ірану. Ціна залежить від обсягу замовлення.

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Цю інформацію група хакерів Prana Network отримала, зламавши сервери іранської компанії IRGC Sahara Thunder, на яких зберігалися дані про виробництво БпЛА типу Shahed-136 для росії.

Спочатку Іран хотів 23 млн рублів за одиницю (на той час — 375 тис. дол.). Згодом ціну знизили майже вдвічі — до 12 млн рублів при замовленні шести тисяч дронів (193 тис. дол.).

Партія у дві тисячі дронів обійдеться у 290 тис. дол./одиниця.

Ціна одного БпЛА, виготовленого у росії — 50 тис. дол. Протягом 2,5 років рф планує виготовити шість тисяч дронів за іранською ліцензією.

У 2022 році росія декларувала намір випустити на своїх потужностях за ліцензією 6 тис. іранських безпілотників протягом 2,5 років.

Загальна ціна контракту на виробництво, включаючи передачу технологій, обладнання, 6 тис. комплектів БПЛА, програмного забезпечення, складає 108,5 млрд рублів (1 млрд 750 млн дол.).

Стверджується також, що росія частково розплачувалася з Іраном за «Шахеди» золотими зливками.