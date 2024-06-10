Новошахтинский завод нефтепродуктов был атакован 5 июня, скриншот видео

https://racurs.ua/n196198-ubytki-na-540-mln-dol-poluchila-rossiya-v-rezultate-ataki-po-novoshahtinskomu-zavodu.html

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Сили оборони продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації.

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Зокрема, 5 червня засобами українського виробництва було успішно атаковано Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів, — зазначають у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти України.