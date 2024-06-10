Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Новошахтинский завод нефтепродуктов был атакован 5 июня, скриншот видео
Убытки на 540 млн. дол. получила россия в результате атаки по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов — Генштабhttps://racurs.ua/n196198-ubytki-na-540-mln-dol-poluchila-rossiya-v-rezultate-ataki-po-novoshahtinskomu-zavodu.htmlРакурс
Сили оборони продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації.
.
Зокрема, 5 червня засобами українського виробництва було успішно атаковано Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів, — зазначають у Генштабі.
У Генштабі наголошують, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти України.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...