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Новошахтинский завод нефтепродуктов был атакован 5 июня, скриншот видео

Убытки на 540 млн. дол. получила россия в результате атаки по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов — Генштаб

10 июн 2024, 22:59
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Сили оборони продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації.


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Зокрема, 5 червня засобами українського виробництва було успішно атаковано Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів, — зазначають у Генштабі.

У Генштабі наголошують, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти України.

Источник: Ракурс


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