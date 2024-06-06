Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
БПЛА атаковали нефтезавод в Ростовской области. Фото:

Взрывы гремели в двух областях россии — дроны атаковали НПЗ и нефтебазу

6 июн 2024, 08:20
999

Атака дронів вночі 6 червня відбулася на дві області російської федерації.


.

Вибухи прогриміли на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області, внаслідок чого виникла сильна пожежа. НПЗ у Новошахтинську був атакований за допомогою безпілотників. На місці працюють екстрені служби. Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram.

За інформацією ЗМІ, пожежа досягла висоти 15-поверхового будинку. До гасіння залучили пожежний потяг.

Також неспокійно було й у Бєлгородській області — БпЛА вдарив по нафтобазі у Старооскольському міському окрузі. Загорівся один із резервуарів з паливом. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що загоряння «оперативно ліквідували».

Нагадаємо, 19 травня нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані був атакований безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. НПЗ змушений був призупиняти роботу.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров