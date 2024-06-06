БПЛА атаковали нефтезавод в Ростовской области. Фото:

https://racurs.ua/n196037-vzryvy-gremeli-v-dvuh-oblastyah-rossii-drony-atakovali-npz-i-neftebazu.html

Ракурс

Атака дронів вночі 6 червня відбулася на дві області російської федерації.

.

Вибухи прогриміли на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області, внаслідок чого виникла сильна пожежа. НПЗ у Новошахтинську був атакований за допомогою безпілотників. На місці працюють екстрені служби. Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram.

За інформацією ЗМІ, пожежа досягла висоти 15-поверхового будинку. До гасіння залучили пожежний потяг.

Також неспокійно було й у Бєлгородській області — БпЛА вдарив по нафтобазі у Старооскольському міському окрузі. Загорівся один із резервуарів з паливом. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що загоряння «оперативно ліквідували».

Нагадаємо, 19 травня нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані був атакований безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. НПЗ змушений був призупиняти роботу.