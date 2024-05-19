Нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані. Фото:

https://racurs.ua/ua/n195477-npz-na-kubani-zupynyvsya-pislya-nichnoyi-ataky.html

Ракурс

Нафтопереробний завод у місті Слов’янськ-на-Кубані призупинив роботу.

.

Уночі 19 травня у районі цього НПЗ лунали вибухи. У мережі писали, що завод атакували безпілотники, там була пожежа. Про зупинку підприємства у Краснодарському краї заявила російська пропаганда.

Очільник Слов’янського району Кубані Синяговський у своєму Telegram повідомив, що на території НПЗ упали вночі шість безпілотників.

Тим часом Міністерство оборони росії відзвітувало про «знищення або перехоплення» 57 дронів над Краснодарським краєм. Окупанти заявляють про «збиття» ще трьох БпЛА над Бєлгородською областю та одного дрона нібито над Кримом.

Як відомо, НПЗ у Слов’янську-на-Кубані був атакований не вперше. Перша атака відбулася у березні. На підприємстві тоді виникла пожежа. Друга атака відбулася 27 квітня — тоді українські БпЛА вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї рф — Ільському та Слов’янському. Тоді також були прильоти на військовому аеродромі «Кущевська».

Нагадаємо, 19 травня російська пропаганда заявила про «падіння» дрона на територію нафтопереробного заводу в Слов’янську-на-Кубані. Також після атаки БпЛА спалахнула пожежа на нафтобазі у Виборзі Ленінградської області.