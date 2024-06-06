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Ракурс
БпЛА атакували нафтозавод у Ростовській області. Фото:

Вибухи гриміли в двох областях рф — дрони атакували НПЗ та нафтобазу

6 чер 2024, 08:20
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Атака дронів вночі 6 червня відбулася на дві області російської федерації.


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Вибухи прогриміли на Новошахтинському нафтопереробному заводі в Ростовській області, внаслідок чого виникла сильна пожежа. НПЗ у Новошахтинську був атакований за допомогою безпілотників. На місці працюють екстрені служби. Про це губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив у Telegram.

За інформацією ЗМІ, пожежа досягла висоти 15-поверхового будинку. До гасіння залучили пожежний потяг.

Також неспокійно було й у Бєлгородській області — БпЛА вдарив по нафтобазі у Старооскольському міському окрузі. Загорівся один із резервуарів з паливом. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що загоряння «оперативно ліквідували».

Нагадаємо, 19 травня нафтопереробний завод у Слов’янську-на-Кубані був атакований безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа. НПЗ змушений був призупиняти роботу.

Джерело: Ракурс


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