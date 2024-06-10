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Новошахтинський завод нафтопродуктів було атаковано 5 червня, скріншот відео
Збитків на 540 млн дол. зазнала росія внаслідок атаки по Новошахтинському НПЗ — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n196198-zbytkiv-na-540-mln-dol-zaznala-rosiya-vnaslidok-ataky-po-novoshahtynskomu-zavodu-naftoproduktiv.htmlРакурс
Сили оборони продовжують методично нищити нафтопереробну галузь російської федерації.
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Зокрема, 5 червня засобами українського виробництва було успішно атаковано Новошахтинський завод нафтопродуктів, що в Ростовській області рф. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
За даними розвідки, в результаті вогневого ураження загарбники втратили 1,5 млн тон нафти та нафтопродуктів, що в перерахунку складає близько 540 млн. доларів, — зазначають у Генштабі.
У Генштабі наголошують, що удари по російських нафтопереробних заводах суттєво ускладнюють виконання військами противника завдань в ході збройної агресії проти України.
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