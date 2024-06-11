Суд «отмазал» эксзамглавы Нацполиции по делу о незаконных подарках

https://racurs.ua/n196209-sud-vidmazav-ekszastupnika-golovi-nacpoliciyi-u-spravi-pro-nezakonni-podarunki-video.html

Ракурс

Печерський суд «відмазав» ексзаступника голови Нацполіції дмитра Тишлека у справі про незаконні подарунки.

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Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info

НАЗК направило адмінпротокол щодо цих порушень до Печерського райсуду Києва, де справа розвалилася. Суд вирішив, що визначити вартість оренди квартири не вбачається за можливе, водночас є докази, що Тишлек, виявляється, за власні кошти обставив квартиру на 910 тисяч гривень, у той час, як НАЗК це облаштування оцінило всього у 130 тисяч. Тобто нібито у такий спосіб експоліцейський заплатив за оренду.

Появу у себе таких грошей Тишлек пояснив тим, що його дружина позичила 4,5 мільйона гривень у своєї матері, яка мешкає в росії.

Щодо будинку під Києвом, то тут суд просто дійшов висновку, що правоохоронець там не жив.

Як дізналися журналісти, рішення ухвалила суддя Печерського суду Світлана Гречана, яка донедавна була одружена зі співробітником Національної поліції. Журналісти нарахували у подружжя нерухомості на 14 млн гривень, про яке у деклараціях Гречаної нічого не сказано. Журналісти кажуть, що саме ця суддя раніше «поховала» справу колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, якого також підозрювали в отриманні незаконних подарунків.

Тишлек звільнився з посади заступника голови Нацполіції після розслідування наприкінці 2023-го. «Бігуси» розповіли про російський паспорт його дружини, тещу, яка живе в росії, та безоплатне «підживання» у друзів з сумнівною репутацією.

Саме через останній пункт НАЗК склало на екс-посадовця протокол. Адже безкоштовні проживання в чужій дорогій нерухомості інкримінуються посадовцям як заборонені подарунки. Спершу Тишлек і його «орендодавець» Юрій Голик «сипались» на свідченнях, а потім, зрештою, справу передали до Печерського суду.