В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n196290-planovye-otklucheniya-14-iunya-budut-primenyat-v-techenie-chetyreh-chasov-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 14 червня, по всій території у період з 18.00 по 22.00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, у «Енергоатомі» сьогодні, 13 червня, попередили, що відключення електроенергії в найближчі дні в Україні можуть стати більш тривалими — один із енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.