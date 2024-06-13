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Ракурс
В Україні тривають відключення електроенергії, фото: «Ракурс»

Планові відключення 14 червня застосовуватимуть впродовж чотирьох годин — Укренерго

13 чер 2024, 18:59
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В Україні завтра, 14 червня, по всій території у період з 18.00 по 22.00 будуть застосовуватися графіки погодинних відключень.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується, — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, у «Енергоатомі» сьогодні, 13 червня, попередили, що відключення електроенергії в найближчі дні в Україні можуть стати більш тривалими — один із енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.

Джерело: Ракурс


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