Найближчими днями відключення світла стануть довшими

https://racurs.ua/ua/n196281-nayblyjchymy-dnyamy-vidkluchennya-svitla-stanut-dovshymy.html

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Найближчими днями відключення світла стануть довшими, бо один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.

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«Енергоатом» повідомив 13 червня, що дефіцит в енергосистемі може збільшитись.

Пресслужба компанії розповсюдила офіційне повідомлення:

Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

У «Енергоатомі» зазначають, що цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.