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Ракурс
Найближчими днями відключення світла стануть довшими

Найближчими днями відключення світла стануть довшими

13 чер 2024, 14:19
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Найближчими днями відключення світла стануть довшими, бо один з енергоблоків-тисячників АЕС виведуть в ремонт.


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«Енергоатом» повідомив 13 червня, що дефіцит в енергосистемі може збільшитись.

Пресслужба компанії розповсюдила офіційне повідомлення:

Враховуючи це, а також зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитись. Але, з іншого боку, саме такий графік ремонтів дозволить восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

У «Енергоатомі» зазначають, що цього року ремонти проводять на восьми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

Джерело: Ракурс


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