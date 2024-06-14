НГУ уничтожила склад с российскими гранатометами. Фото:

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Національна гвардія завдала значної шкоди російському угрупованню військ на Харківському напрямку.

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Бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів і не тільки. Про це ЦСП «Омега» повідомив у Telegram.

Військові заявили, що на цьому польовому складі БК було:

100 одноразових гранатометів;

ракети до протитанкових ракетних комплексів;

ракети до РПГ-7;

набої різних калібрів;

10 реактивних вогнеметів «Джміль».

Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на Південному напрямку склад з боєкомплектом ворога. Ще трьох військовослужбовців противника були знищено, а п’ятьох поранено. Також було уражено місця розташування особового складу ворога.