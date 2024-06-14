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НГУ знищила склад з російськими гранатометами. Фото:
Гвардійці знищили великий склад з російськими гранатометами (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n196307-gvardiyci-znyschyly-velykyy-sklad-z-rosiyskymy-granatometamy-video.htmlРакурс
Національна гвардія завдала значної шкоди російському угрупованню військ на Харківському напрямку.
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Бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів і не тільки. Про це ЦСП «Омега» повідомив у Telegram.
Військові заявили, що на цьому польовому складі БК було:
- 100 одноразових гранатометів;
- ракети до протитанкових ракетних комплексів;
- ракети до РПГ-7;
- набої різних калібрів;
- 10 реактивних вогнеметів «Джміль».
Нагадаємо, оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили на Південному напрямку склад з боєкомплектом ворога. Ще трьох військовослужбовців противника були знищено, а п’ятьох поранено. Також було уражено місця розташування особового складу ворога.