Десантники ВСУ уничтожили грузовик с боеприпасами. Фото:

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Львівські десантники знищили ворожу вантажівку на Донбасі.

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Оператори FPV-дронів РУдБпАК 80-ї Галицької бригади продовжують утилізовувати ворогів на Бахмутському напрямку. На цій ділянці фронту вони зуміли вполювати та знищити вантажівку, що перевозила боєприпаси та солдатів для заміни на ворожій мінометній позиції. Про це 14 червня командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило у Facebook.

Уражена ціль горіла дуже яскраво, яскравими були і емоції наших бійців від отриманого результату. Нищимо противника та завдаємо шкоди його логістиці, — зазначили десантники.

У ДШВ наголосили, що дії їхніх бійців не дали противнику здійснити заміну та поповнити припаси, знищивши вантажівку з боєприпасами і вояками рф.

Нагадаємо, бійці 2-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» знищили польовий склад боєприпасів, з яким ворог планував штурмові дії у Харківській області. Було знищено склад, де зберігалося 100 одноразових гранатометів та інші важливі для ворога боєприпаси.