За Новопокровское Донецкой области продолжаются бои

https://racurs.ua/n196322-za-novopokrovskoe-doneckoy-oblasti-prodoljautsya-boi.html

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DeepState написали про окупацію Новопокровського.

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Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі LIGA.net заявив, що станом на ранок 14 червня за село Новопокровське Донецької області тривають бої.

DeepState написали про окупацію Новопокровського.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі LIGA.net заявив, що станом на ранок 14 червня за село Новопокровське Донецької області тривають бої.

Також у DeepState заявили, що армія рф просунулась біля Роздолівки.

По Роздолівці — вона наша і тривають бої. Новопокровське — теж тривають бої <…> Станом на ранок 10:00 на Сіверському напрямку успішно зупинено спробу загарбників просунутись уперед в районі Роздолівки, — сказав Волошин.

Він зазначив, що на Покровському напрямку Сили оборони намагаються не допустити просування російських військ в глибину української території.

ЗС рф знову розширюють плацдарм навколо Очеретина, захоплене село Новоолександрівка. Про це написали 14 червня у BILD.

Наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. З того часу вони розширюють плацдарм, що утворився, захоплюючи навколишні села. До середини травня Україні вдалося тимчасово зупинити їх просування. Але тепер ЗС рф знову перейшли у наступ на кількох напрямках.