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За Новопокровське Донецької області тривають бої
За Новопокровське Донецької області тривають боїhttps://racurs.ua/ua/n196322-za-novopokrovske-doneckoyi-oblasti-tryvaut-boyi.htmlРакурс
DeepState написали про окупацію Новопокровського.
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Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі LIGA.net заявив, що станом на ранок 14 червня за село Новопокровське Донецької області тривають бої.
DeepState написали про окупацію Новопокровського.
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин у коментарі LIGA.net заявив, що станом на ранок 14 червня за село Новопокровське Донецької області тривають бої.
Також у DeepState заявили, що армія рф просунулась біля Роздолівки.
По Роздолівці — вона наша і тривають бої. Новопокровське — теж тривають бої <…> Станом на ранок 10:00 на Сіверському напрямку успішно зупинено спробу загарбників просунутись уперед в районі Роздолівки, — сказав Волошин.
Він зазначив, що на Покровському напрямку Сили оборони намагаються не допустити просування російських військ в глибину української території.
ЗС рф знову розширюють плацдарм навколо Очеретина, захоплене село Новоолександрівка. Про це написали 14 червня у BILD.
Наприкінці квітня російські війська здійснили прорив на північний захід від Авдіївки, пройшовши 3 км углиб позицій ЗСУ до селища Очеретине. З того часу вони розширюють плацдарм, що утворився, захоплюючи навколишні села. До середини травня Україні вдалося тимчасово зупинити їх просування. Але тепер ЗС рф знову перейшли у наступ на кількох напрямках.
За останні сім днів потужні російські наступи довкола Очеретина. Україна намагається втримати цю ділянку фронту, можливо, сотнею солдатів, тоді як Росія жертвує тисячею людей на тиждень убитими і пораненими для просування вперед, — пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.