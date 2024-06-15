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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Пограничники уничтожили прятавшихся среди разбитых теплиц на юге рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n196340-pogranichniki-unichtojili-pryatavshihsya-sredi-razbityh-teplic-na-uge-rashistov-video.htmlРакурс
На Півдні аеророзвідка Держприкордонслужби FPV-дронами завдала влучних ударів по позиціях противника на Півдні, облаштованих серед розбитих теплиць.
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Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Окупантам доведеться рахувати «таваріщєй», що ховалися серед розбитих теплиць, — вказано в описі відео.
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