Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

https://racurs.ua/n196340-pogranichniki-unichtojili-pryatavshihsya-sredi-razbityh-teplic-na-uge-rashistov-video.html

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На Півдні аеророзвідка Держприкордонслужби FPV-дронами завдала влучних ударів по позиціях противника на Півдні, облаштованих серед розбитих теплиць.

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Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.