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Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Пограничники уничтожили прятавшихся среди разбитых теплиц на юге рашистов (ВИДЕО)

15 июн 2024, 10:55
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На Півдні аеророзвідка Держприкордонслужби FPV-дронами завдала влучних ударів по позиціях противника на Півдні, облаштованих серед розбитих теплиць.


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Відповідне відео сьогодні, 15 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Окупантам доведеться рахувати «таваріщєй», що ховалися серед розбитих теплиць, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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